Taiwan: Lituania richiama l’ambasciatore a Pechino per consultazioni

- La Lituania ha richiamato l’ambasciatore in Cina per consultazioni in merito a una disputa con Pechino che riguarda Taiwan. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Vilnius in una nota. Il dicastero informa che le consultazioni si terranno domani “dopo la dichiarazione cinese del 10 agosto” e che la rappresentanza diplomatica lituana nella capitale cinese “sta operando in regime normale”. La dichiarazione a cui si fa riferimento è quella con cui la Cina ha chiesto al Paese baltico di ritirare il suo ambasciatore a Pechino, Diana Mickeviciene, e ha affermato che avrebbe richiamato il suo inviato a Vilnius. La decisione è stata presa dopo l’apertura di un “ufficio di rappresentanza taiwanese” nella capitale lituana. Pechino sostiene che Vilnius abbia violato la “politica di una sola Cina”, mediante la quale l’Ue si impegna a riconoscere la Repubblica popolare come unica rappresentante del popolo cinese e a non coltivare relazioni diplomatiche formali con Taiwan. (Sts)