Roma: benemerenza "Alfiere blu" al reparto tutela fluviale della polizia locale

- Si è svolta ieri sera presso Lungotevere Tor di Nona la cerimonia per la consegna degli attestati di benemerenza di "Alfiere Blu": un importante riconoscimento a chi è quotidianamente impegnato nella salvaguardia ambientale, marina, fluviale e della vita umana, che il magazine on line PhotoPress - Mondo Sommerso ha voluto consegnare "al nostro Reparto Tutela Fluviale 'Tiberis'". Presente all'evento il comandante generale Dott. Ugo Angeloni e il personale del Reparto, a cui è stata conferita, oltre alla pergamena, una medaglia per l'impegno e il lavoro svolto nell'ambito della protezione delle aree fluviali.(Rer)