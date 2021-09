Energia: Mazzetti (FI) bene Cingolani su nucleare, può contribuire a sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo si presentiva il profumo del cambiamento. Adesso ne abbiamo la riprova. Prima il Pnrr ha segnato una svolta positiva nel rapporto tra sviluppo e ambiente, che non sarà più conflittuale, ora Cingolani apre al nucleare, ovviamente un nucleare di quarta generazione senza più uranio e acqua pesante. Uno schiaffo all'ideologia ecologista e un tassello verso una transizione ecologica concreta". Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Per fin troppo tempo - osserva ancora - ci siamo privati di una risorsa che può contribuire fattivamente allo sviluppo del Paese e sulla quale attori globali come Russia e Cina investono regolarmente integrando il nucleare in una più ampia strategia di riduzione delle emissioni. Non ci sono più scuse. Le aziende, anche in Italia, investono nel nucleare come Malacalza con Newcleo, adesso la politica deve recepirlo". (Com)