Russia: Sberbank pronta ad aumentare finanziamenti per progetto Arctic Lng-2

- La banca di Stato russa, Sberbank, è pronta ad aumentare i finanziamenti per il progetto Arctic Lng-2 di Novatek. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Sberbank Herman Gref in una conferenza stampa nell'ambito del Forum economico di Vladivostok. "Sberbank è pronta ad aumentare i finanziamenti per Novatek. Lavoriamo con Novatek da molti anni, ci piace molto questa azienda. Pertanto, siamo pronti ad aumentare i finanziamenti, abbiamo discusso di questo e lo faremo con piacere", ha dichiarato. In precedenza, il presidente e Ad di Novatek, Leonid Mikhelson, ha affermato che la partecipazione delle banche russe al finanziamento di Arctic Lng-2 potrebbe essere raddoppiata. Quello del progetto Arctic Lng-2 riguarda la realizzazione di un impianto di liquefazione del gas dell’azienda russa Novatek da realizzare in Siberia, nella penisola di Yamal. (Rum)