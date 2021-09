Vaticano: Papa Francesco riceve in udienza il premier lituano Ingrida Šimonytė

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto oggi in Udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, il primo ministro della Repubblica di Lituania, Ingrida Šimonytė. Lo comunica la Sala Stampa Vaticana. Il premier lituano ha incontro il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. La Sala Stampa fa sapere che "durante i cordiali colloqui, è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Lituania, rilevando il ruolo della fede cristiana e della Chiesa cattolica nel promuovere i valori morali a salvaguardia della dignità dell'uomo e della famiglia". Nella nota si sottolinea che le delegazioni si sono soffermate "su questioni di reciproco interesse, quali la collaborazione tra le Nazioni per superare le sfide presenti, accentuate dalla pandemia, la pace e la sicurezza a livello regionale e internazionale, e le emergenze umanitarie attuali, come quella più recente dell'Afghanistan". (Civ)