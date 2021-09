Covid: Ema, in corso valutazione rischio sindrome infiammatoria multisistemica con vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per la sicurezza (Prac) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) sta valutando se esiste un rischio di sindrome infiammatoria multisistemica (Mis) con i vaccini anti Covid-19 a seguito di un caso registrato in Danimarca che ha visto coinvolto un ragazzo di 17 anni a cui era stato somministrato il vaccino di Biontech Pfizer. Il paziente si è completamente ripreso. L'Ema ha spiegato che alcuni casi di Mis sono stati segnalati anche nello Spazio economico europeo (See) a seguito della vaccinazione con altri vaccini anti Covid.La Mis è una grave condizione infiammatoria che colpisce molte parti del corpo e i sintomi possono includere stanchezza, febbre grave persistente, diarrea, vomito, mal di stomaco, mal di testa, dolore toracico e difficoltà respiratorie. La Mis è stata precedentemente segnalata a seguito della malattia di Covid-19. Il paziente danese, tuttavia, non aveva una storia di Covid-19. (segue) (Beb)