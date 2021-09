Covid: Ema, in corso valutazione rischio sindrome infiammatoria multisistemica con vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mis è rara e il suo tasso di incidenza prima della pandemia, stimato da 5 Paesi europei, era di circa 2-6 casi ogni 100 mila abitanti all'anno nei bambini e adolescenti di età inferiore a 20 anni e inferiore a 2 casi ogni 100 mila all'anno negli adulti di età compresa tra 20 anni o più. In questa fase, non vi è alcuna modifica alle attuali raccomandazioni dell'Ue per l'uso dei vaccini anti Covid. Il Prac incoraggia tutti gli operatori sanitari a segnalare qualsiasi caso di Mis e altri eventi avversi nelle persone che hanno questi vaccini. Il Prac valuterà ora i dati disponibili sulla Mis per determinare se la condizione può essere causata dal vaccino e raccomandare, se sono necessarie, modifiche alle informazioni sul prodotto dei vaccini. (Beb)