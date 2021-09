Covid: Ema, revisione dati su casi tromboembolia con Janssen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per la sicurezza (Prac) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) sta rivedendo, nell'ambito del monitoraggio della sicurezza dei vaccini anti Covid 19, i dati sui casi di tromboembolia venosa (coaguli di sangue nelle vene) con il vaccino Janssen. L'Ema ha spiegato che questo problema è distinto dall'effetto collaterale molto raro della trombosi con sindrome da trombocitopenia (Tts, cioè coaguli di sangue con piastrine basse). Il tromboembolismo venoso è stato incluso nel piano di gestione del rischio per il vaccino Janssen come problema di sicurezza da indagare, sulla base di una percentuale più elevata di casi di osservati, durante le fasi dei primi studi clinici, all'interno del gruppo vaccinato rispetto al gruppo non vaccinato. Il Prac valuterà ulteriori dati provenienti da due studi clinici sul vaccino, che devono essere presentati a breve dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino, al fine di valutare ulteriormente se la condizione è collegata al vaccino. (Beb)