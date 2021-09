© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fare la nostra parte, in Italia, contro i cambiamenti climatici non bisogna affidarsi a nessun salvatore o salvatrice, ci vuole - conclude Fratoianni - una forza politica ecologista e contemporaneamente capace di mettere in discussione alle fondamenta il sistema economico che produce questo uso irrazionale delle risorse naturali: ci vuole una forza politica ecologista e di sinistra". (Rin)