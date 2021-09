Haiti: colpi di mitra e copertoni in fiamme, il capo criminale chiede le dimissioni del premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di tensioni nella capitale di Haiti, Port-au-Prince. Agli ordini del leader Jimmy Cherisier, noto col soprannome di Barbecue, il cartello di bande armate "G9 an fammi e akye" ha occupato diversi punti della città sparando raffiche di mitra e dando fuoco a copertoni e altri oggetti. Nella serata di giovedì Cherisier era comparso davanti ai media, un fucile d'assalto a tracolla, per chiedere le dimissioni del primo ministro, Ariel Henry. "Barbecue" accusa il primo ministro di aver dato soldi al Settore democratico, una forza da lui accusata di aver voluto l'omicidio del presidente Jovenel Moise. "Invece di fare giustizia per il presidente Jovenel Moise, che era il suo obiettivo principale, ha preferito allearsi con coloro che molto prima del suo omicidio reale ne avevano assassinato la persona", ha attacco Cherisier negando ogni possibilità di "accordo politico" con il governante. Gli incidenti, riportano i media locali, si sono chiusi con la morte di un commerciante. (segue) (Mec)