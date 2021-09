Haiti: colpi di mitra e copertoni in fiamme, il capo criminale chiede le dimissioni del premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'organizzazione, un attore centrale nella scena nazionale, ha minacciato di sollevare la popolazione carceraria e di scatenare azioni contro la centrale elettrica, un parco industriale, le agenzie doganali e altre istituzioni governative. Come fatto in altre occasioni, Cherizier ha detto di essere pronto a imbracciare le armi per "prendere in mano il destino del Paese", anche "a costo della vita" e invitato la popolazione a rimanere aperta perché "il momento è arrivato". L’ex agente, che ha da tempo promesso di vendicare il capo dello Stato, ha mostrato una volta di più di non temere l’ordine di cattura spiccato ai suoi danni. Il “G9”, il cui nome in criollo haitiano vuol dire “Gruppo dei 9 in famiglia e alleanza”, riunisce nove leader di altrettante bande armate, su un totale di quasi 80 formazioni criminali. Cherizier, già membro di uno dei corpi speciali della Polizia, veniva considerato fino a poco fa uomo vicino al governo dell’ex presidente Moise. A inizio luglio però, l’ex agente guidava una manifestazione con esponenti del “G9” in armi, per chiedere le dimissioni del capo dello Stato. (segue) (Mec)