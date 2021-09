Covid: in Sardegna 269 nuovi casi e un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 269 i nuovi casi di Covid in Sardegna nelle ultime 24 ore sulla base di 3107 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.322 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 227 (1 in meno rispetto a ieri). 6.835 sono i casi di isolamento domiciliare (201 in meno rispetto a ieri). Si registrano 1 decesso: una donna di 86 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari. (Rsc)