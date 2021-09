Speciale scuola: Tar Lazio respinge istanza personale scuola, giusto stop docenti senza green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Lazio con due decreti monocratici depositati ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione verde anti-Covid del personale scolastico. Quindi risulta giusto sospendere dal lavoro e dallo stipendio i docenti sprovvisti di green pass, che diventa obbligatorio a scuola. ​Il ricorso era stato presentato dall'Anief e da altre associazioni che chiedevano l'annullamento delle disposizioni del ministero "previa la sospensione dell'efficacia" delle stesse. Secondo i giudici del Tar del Lazio, il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi "non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, soprattutto perché è un diritto che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza". (Rer)