Speciale energia: presidente Kazakhstan, puntare sul nucleare per raggiungere neutralità carbonica

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha dato istruzione al governo di puntare sull’energia nucleare per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2060. “È necessario lavorare in questa direzione con grande pragmatismo. La popolazione e l’economia del nostro grande Paese stanno crescendo, abbiamo bisogno di energia. Con il graduale sorpasso dell’era del carbone, oltre alle rinnovabili dobbiamo pensare a fonti affidabili di base per la generazione di energia. A partire dal 2030 ci sarà una carenza di elettricità in Kazakhstan. Le esperienze nel resto del mondo ci suggeriscono che la migliore soluzione è il nucleare pacifico”, ha dichiarato Tokayev, ripreso dall’agenzia di stampa “KazTag”. Il capo dello Stato kazakho ha osservato che “la questione non è semplice” e che “è necessario un approccio il più possibile razionale e non emotivo”. “Nel giro di un anno, il governo e il (fondo sovrano) Samruk-Kazyna dovrebbero studiare la possibilità di sviluppare l’energia nucleare in maniera sicura e sostenibile dal punto di vista ambientale in Kazakhstan. La questione va considerata anche dal punto di vista ingegneristico, con la formazione di una nuova generazione di qualificati ingegneri nucleari nel nostro Paese”, ha suggerito Tokayev. (Res)