Speciale energia: Libia, senza sviluppo giacimenti calo della produzione di gas entro il 2023

- La produzione di gas naturale in Libia “diminuirà a 700 milioni di piedi cubi al giorno entro il 2023” se non saranno completati i necessari piani di sviluppo dei giacimenti. Lo ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc) libica, Mustafa Sanallah. "Come copriremo la rete (del gas) dall'estremo ovest fino alla (centrale elettrica) di Nord Bengasi? La perdita potrebbe essere compensata attraverso il combustibile liquido", ha detto Sanallah, avertendo tuttavia come questa soluzione sia eccessivamente costosa. In un video clip pubblicato sulla pagina della Noc, il numero uno dell’azienda petrolifera libica ha anche avvertito che l’attuazione del progetto di sviluppo del giacimento di gas offshore di Bahr al-Salam ha subito dei ritardi, sia a causa della pandemia di coronavirus, sia per la mancanza dei fondi necessari. Sanallah ha osservando che il costo di investimento del progetto è di 5,5 miliardi di dollari, metà dei quali è coperto Noc, mente i restanti 2,75 miliardi di dollari sono messi dal partener italiano Eni. "Abbiamo dei problemi in generale nello svolgimento delle operazioni di manutenzione nei campi. In qualcuno di essi, abbiamo iniziato la produzione con semplici sforzi, ma abbiamo bisogno dei fondi necessari", ha aggiunto Sanallah, precisando inoltre che la Al Waha Oil Company soffre molto a causa del deterioramento delle sue infrastrutture e della mancanza di budget. Nel videomessaggio il presidente della Noc ha rivelato che l'attuale produzione di petrolio libica si aggira intorno a 1,260 milioni di barili al giorno. Il presidente della Noc ha inoltre affermato che i debiti del settore petrolifero in Libia hanno ormai raggiunto i 2,5 miliardi di dinari (470 milioni di euro). (Lit)