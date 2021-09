Speciale energia: Spagna, ministra Belarra, governo inizi a discutere proposte per frenare aumenti elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo deve iniziare a discutere proposte per dare una soluzione urgente all'aumento dei prezzi dell'elettricità, un problema "molto serio" e che "preoccupa l'esecutivo e tutte le amministrazioni pubbliche". Lo ha affermato la ministra dei Diritti sociali e dell'Agenda 2030, Ione Belarra, in una conferenza stampa accompagnata dal presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres. Belarra, esponente di Unidas Podemos, socio di minoranza dell'esecutivo di Pedro Sanchez, ha sottolineato che sono necessarie misure forti per iniziare ad abbassare i prezzi evidenziando come la bolletta elettrica rappresenta uno "sforzo extra molto significativo" per arrivare a fine mese" per molte famiglie. Per questo motivo, Unidas Podemos ha messo sul tavolo del dibattito delle proposte da discutere nel governo di coalizione. La ministra ha chiesto "responsabilità" alle compagnie elettriche, ammettendo, tuttavia, di non aspettarsi una risposta positiva. Secondo Belarra anche se lo Stato dispone ora di meno meno strumenti per intervenire nel mercato dell'elettricità, c'è un quadro legislativo "sufficiente" per fissare il prezzo dell'energia nucleare, come si fa in Francia, e per fissare un prezzo massimo per l'energia idroelettrica, simile a quello che si fa con le aste delle rinnovabili. (Spm)