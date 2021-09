Speciale energia: Grecia, agenzia per privatizzazioni chiederà miglioramento offerte per Depa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia greca per le privatizzazioni ha rivelato le due offerte vincolanti per l'acquisto dell'operatore della rete di distribuzione del gas Depa. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo cui l'agenzia per le privatizzazioni chiederà agli offerenti di migliorare le loro offerte finanziarie. Nelle scorse settimane le autorità elleniche hanno fatto sapere di aver ricevuto due offerte vincolanti per Depa: dall'italiana Italgas e dalla ceca Ep Investment Advisors. Il valore delle due offerte non è stato rivelato. La Grecia e la società Hellenic Petroleum stanno vendendo congiuntamente le loro quote del 65 e 35 per cento di Depa. (Gra)