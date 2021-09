Afghanistan: ex presidente Karzai esprime preoccupazione per scontri nel Panjshir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell’Afghanistan, Hamid Karzai, ha espresso preoccupazione per gli scontri tra i talebani e il Fronte di resistenza nazionale (Nrf) guidato da Ahmad Massoud, il figlio del defunto leader dei mujaheddin anti-talebani Ahmad Shah Massoud. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Karzai ha invitato le parti a porre fine ai combattimenti e scegliere la via del dialogo. “Purtroppo, nonostante gli sforzi di questi giorni, nel Panjshir sono iniziate operazioni militari e combattimenti, il che è motivo di profonda preoccupazione e non ritengo che le conseguenze siano nell'interesse del Paese e del popolo afgano”, ha dichiarato Karzai osservando che “la guerra non è la soluzione”, ma, al contrario, colpisce ulteriormente “un Afghanistan ferito e sofferente”. (segue) (Res)