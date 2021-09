© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettiamo le nostre competenze a disposizione di Roma e il nostro valore aggiunto; ognuno di noi e siamo tanti, rappresenta la risposta ai problemi della città. Noi siamo la soluzione alle necessità di governance della città che, con Roberto Gualtieri, si prepara a dedicarsi a Roma per i prossimi 10 anni". Lo dichiara in un nota Monica Lucarelli, capolista della lista Civica per Roberto Gualtieri sindaco. (Com)