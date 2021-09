El Salvador: Usa, preoccupati per riforma legge su carriere giudiziarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha espresso preoccupazione per la riforma. Due leggi approvate dal parlamento di El Salvador lo scorso 31 agosto minacciano l'indipendenza della magistratura, consentendo alle autorità di destituire tutti i giudici e i pubblici ministeri di età pari o superiore a 60 anni, si legge in un comunicato diffuso ieri. Le leggi approvate dall'Assemblea legislativa, controllata dai sostenitori del presidente Nayib Bukele, stabiliscono che giudici e pubblici ministeri di età pari o superiore a 60 anni "cesseranno immediatamente le loro funzioni". Sebbene non sia chiaro quanti giudici saranno interessati, prosegue il comunicato di Hrw, alcune stime indicano che oltre 200 dei circa 700 giudici nel Paese potrebbero essere estromessi e sostituiti da giudici nominati dalla Corte Suprema. "Da quando i sostenitori di Bukele hanno preso il controllo dell'Assemblea di El Salvador a maggio hanno adottato misure drastiche che sembrano mirate a distruggere l'indipendenza della Corte Suprema e dell'Ufficio del procuratore generale", ha affermato José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Hrw. "Queste leggi sembrano progettate per garantire il controllo del governo su un gran numero di giudici e pubblici ministeri di livello inferiore". (segue) (Mec)