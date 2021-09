Imprese: Ambrosetti, fiducia delle aziende ai massimi, positive aspettative su lavoro e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia attuale delle imprese è “al massimo storico” dal 2014, quando The European House – Ambrosetti ha iniziato a rilevare l’Ambrosetti Club Economic Indicator per misurare il sentiment delle aziende italiane. Stando al relativo comunicato stampa, il dato si attesta a 70,6 punti rispetto ai 30,2 di giugno mostrando “un’accelerazione di ottimismo mai registrata prima”. L’ondata di fiducia, prosegue la nota, si proietta anche sull’immediato futuro con un indice di fiducia sulle aspettative a sei mesi pari a 61,9 punti: allo stesso modo, sono positive anche le aspettative legate alla situazione occupazionale e agli investimenti. A rafforzare la fiducia dell’indicatore, si legge nel documento, contribuisce anche la ripartenza del Pil che nell’ultimo trimestre ha registrato una crescita del 2,7 per cento, proiettando al rialzo le aspettative di chiusura dell’anno. Il Paese, secondo The European House – Ambrosetti, ha “tutte le carte in mano per avviare un percorso di crescita sostenuto: l’arrivo del perfezionamento del Next Generation Eu da avvio al Pnrr e alla partita sulla quale si giocano le possibilità di rimanere agganciati alle economie più avanzate”. Cruciale, conclude la nota, la collaborazione tra imprese, istituzioni e parti sociali.(Com)