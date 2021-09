Ostia: prefettura pronta a fermare concerto di Pandetta, in sue canzoni sostegno a mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe al vaglio della prefettura di Roma, il divieto per il cantante neomelodico Niko Pandetta, ad esibirsi nel concerto previsto ad Ostia il 17 settembre prossimo. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, i messaggi contenuti nelle canzoni proposte dal catanese, inneggianti alle gesta dello zio boss di Cosa Nostra, che “per colpa di questi pentiti -recita in un verso- sei chiuso là dentro al 41 bis", non sono tollerabili e non lo saranno. Una iniziativa che ha generato un vespaio di polemiche ma su cui il prefetto Matteo Piantedosi intenderebbe porre fine, impedendo lo svolgimento del concerto, o dell’esibizione di chiunque inneggi o si esprima a sostegno la criminalità organizzata. La questione è ancora allo studio e non vi sarebbero ancora determinazioni ma le esternazioni del cantante vanno ben oltre del limite consentito, in particolar modo in un territorio come quello di Ostia. (Rer)