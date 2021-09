Vaccino: Conte, spingere per obbligo in luoghi assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo spingere per l’obbligatorietà del vaccino in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti e affollamento. Non sono contrario all'uso sempre più diffuso del certificato verde". Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione della lista a sostegno della candidata sindaca di Roma, Virginia Raggi. Lo stesso Conte ha poi pregato "tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche di prendere posizione in modo molto chiaro perché - ha sottolineato - dobbiamo convincere tutti e sgomberare le pulsioni antiscientifiche". (Rin)