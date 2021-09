Speciale energia: Russia, società Rosseti impegnata in grandi progetti nell'Estremo Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il gruppo russo di Stato Rosseti intende completare una serie di grandi progetti nell'Estremo Oriente della Russia, tra cui l'alimentazione del secondo stadio della sezione orientale delle Ferrovie russe. Lo ha dichiarato Andrej Rjumin, direttore generale della società pubblica, nel corso del Forum economico orientale 2021. "Se stiamo parlando del Distretto federale dell'Estremo Oriente, c'è in piano l'ammodernamento e la ricostruzione, delle strutture del ramo orientale legate alla Bam e alla Transiberiana. Stiamo mettendo in funzione una grande struttura: il corridoio energetico Lesozavodsk- Spassk-Dalnevostochnaya per oltre 8 miliardi di rubli. Riguarda la costruzione di linee, la ricostruzione di sottostazioni a 220 kilowatt per la trazione delle Ferrovie russe", ha precisato Rjumin. (Rum)