Speciale energia: Russia, Sberbank prevede calo esportazioni entro il 2035

- L'istituto di credito russo Sberbank prevede che le esportazioni di energia della Russia potrebbero diminuire di 179 miliardi di dollari entro il 2035 a causa della transizione energetica. Lo ha affermato il presidente della banca, German Gref, intervenendo ad una sessione Forum economico dell'Estremo oriente russo. Secondo lo studio della banca, entro il 2050 il calo ammonterà a 192 miliardi di dollari. Gli esperti di Sber hanno inoltre stimato il potenziale calo della produzione di condensato di petrolio entro il 2050 al 72 per cento, del gas al 52, de carbone per uso termico al 90 per cento. (Rum)