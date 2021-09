Speciale energia: Libano, nave cisterna iraniana carica di carburante entra in acque siriane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave cisterna iraniana diretta verso il Libano e carica di carburante è entrata nelle acque siriane. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”. Lo scorso 19 agosto il segretario del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva annunciato la partenza di una nave cisterna dall’Iran verso il Libano con l’obiettivo di alleviare la scarsità di carburante. Il leader del gruppo ha dichiarato lo scorso 27 agosto che era stata concordata la spedizione di una terza nave carica di carburante verso il Paese dei cedri. Tuttavia, il ministro dell’Energia del Libano ad interim, Raymond Ghajar, ha rivelato di non essere mai stato contattato dalla parte iraniana e di non aver ricevuto alcuna richiesta di esportazione di carburante da parte loro. Due settimane fa, Nasrallah ha affermato che una petroliera iraniana era salpata verso il Libano e che altre sarebbero seguite per aiutare a ridurre la carenza di carburante. (Lib)