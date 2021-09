Speciale energia: Algeria aumenta la capacità di esportazione del gasdotto Medgaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha aumentato la capacità di esportazione del gasdotto Medgaz a 10,5 miliardi di metri cubi. Lo riferisce la società energetica algerina Sonatrach in una nota. Il direttore generale della compagnia, Toufik Hakkar, accompagnato da alti responsabili, ha effettuato una visita ispettiva al progetto della quarta unità di compressione del gas nella provincia di Beni Saf, nel governatorato di Ain Temouchent, nell'ovest del paese. Scopo della visita era verificare l’aumento delle capacità di esportazione di gas naturale verso la penisola iberica (Spagna e Portogallo) attraverso il gasdotto Medgaz. Il volume della capacità passerà da 8 a 10,5 miliardi di metri cubi. Il ritmo di completamento, secondo il comunicato, è segnato da notevoli progressi, in quanto si prevede che questa unità entrerà in servizio alla fine del prossimo novembre. (Ala)