Speciale energia: Iraq completa procedure interconnessione elettrica con Paesi del Golfo

- Il ministero dell'Energia elettrica dell’Iraq ha annunciato il completamento di tutte le procedure relative al progetto di interconnessione elettrica con i Paesi del Golfo. Il portavoce del ministero, Ahmed Moussa, ha dichiarato in un comunicato che "l'87 per cento degli accordi tra l'Iraq e i Paesi del Golfo sul collegamento elettrico sono stati completati", sottolineando che "l'unica cosa rimasta del progetto è firmare un protocollo di attuazione dell’allacciamento alla stazione del Kuwait (Al-Zour)”. Moussa ha aggiunto che "la capacità del collegamento elettrico nella sua prima fase sarà di 500 megawatt, che saranno convogliati nel governatorato di Bassora nell'estate del 2022". Il portavoce ha poi accusato l’Iran di "interrompere deliberatamente le forniture di gas ed elettricità all'Iraq unilateralmente e in momenti critici per la parte irachena". (Res)