Speciale energia: pescatori francesi denunciano progetto del parco eolico di Saint-Briuec

- Il comitato dei pescatori del dipartimento francese della Cotes-d'Armor ha sporto denuncia presso la Procura nazionale finanziaria di Parigi contro il progetto che prevede la costruzione di un parco eolico offshore nella baia di Saint-Brieuc, in Bretagna. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Figaro". Il progetto prevede la creazione di un parco da mille chilometri quadrati con 62 pale eoliche. La denuncia riguarda le condizioni con cui è stato affidato il cantiere. La commissione di regolamento dell'energia ha posto in cima alla graduatoria il gruppo Eolien Maritime France, per poi scegliere il secondo, Ailes Marines. Il Consiglio di Stato aveva in seguito definito la procedura irregolare. "Il Consiglio di Stato si è accontentato di condannare lo Stato a versare un'indennizzo di 2,5 milioni di euro alla società richiedente. Questa condanna finanziaria non solamente non cancella le sospette infrazioni al Codice dei mercati pubblici ma le accentua", si legge in un comunicato diffuso dai legali. (Frp)