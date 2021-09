Speciale energia: fonti stampa, a rischio investimento nella centrale a carbone di Jaworzno in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riparazioni di una nuova unità della centrale termoelettrica di Jaworzno, in Polonia, saranno fermate se non sarà trovato un investitore entro pochi giorni. Lo rivela Rafako, appaltatore del nuovo blocco nella medesima centrale, secondo quanto appreso dal portale “Business Insider”. L’unità da riparare è stata disattivata per un’avaria a inizio agosto e la sua costruzione è già costata 6,2 miliardi di zloty (1,3 miliardi di euro). Durante la sua costruzione sono sorti diversi problemi per i quali l’attivazione è stata più volte rinviata. Essa è avvenuta a metà novembre del 2020. Stando al portale, Rafako, che è appaltatore generale del progetto, sta facendo pressione sulla società energetica Tauron, controllata dal Tesoro, e sul Fondo di sviluppo polacco (Pfr) affinché venga destinato il capitale necessario a salvare la società. (Vap)