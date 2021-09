Dalla Chiesa: Carfagna, riconoscenza a lui e a uomini in divisa che non si arrendono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La data di oggi, 3 settembre, resta indissolubilmente legata al barbaro omicidio del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. Chi ama il Sud, chi lavora per la legalità al Sud contro ogni mafia e cosca, oggi si inchina alla memoria di quei caduti: la nostra riconoscenza va a loro e a tutti gli uomini in divisa che non si sono arresi e non si arrendono alla barbarie della criminalità organizzata". Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Rin)