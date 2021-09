Roma: maxi blitz antidroga, sequestrati 30 kg hashish per 350 mila euro, arrestato 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maxi blitz degli agenti del XIV distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, che hanno sequestrato 30 kg di sostanza stupefacente e arrestato un 27enne romano di origini filippine. Da tempo i poliziotti erano sulle tracce del giovane, in particolare l'attività info investigativa ha permesso di scoprire il deposito presso il quale il giovane custodiva e si riforniva di sostanza stupefacente e le modalità con le quali avveniva l'approvvigionamento. Azionando infatti, ad auto ferma ed in moto lo sbrinatore ed allacciando la cintura sul sedile vuoto, attraverso due pistoni idraulici si alzavano i sedili posteriori dell'auto sotto i quali veniva nascosta la sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato proprio mentre stava caricando sulla vettura alcuni pacchi prelevati precedentemente da una valigia posta su uno scaffale all'interno del box. Pacchi che contenevano 6 etti e 12 kg di hashish. Altri 18 kg della stessa sostanza sono stati trovati all'interno della valigia. Al termine dell'operazione il giovane, O.M.K.M., è stato arrestato. La sostanza stupefacente, così come l'autovettura appositamente modificata per il trasporto di stupefacenti ed il telefono del ragazzo sono stai sottoposti a sequestro. (segue) (Rer)