Roma: maxi blitz antidroga, sequestrati 30 kg hashish per 350 mila euro, arrestato 27enne (2)

- Sotto la lente di ingrandimento degli agenti del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, il quartiere Quarticciolo dove i poliziotti hanno fermato per un controllo S.A. 38enne romano. Nonostante l'uomo abbia tentato di disfarsi di un involucro gettandolo a terra, gli agenti hanno immediatamente recuperato le dosi per un peso complessivo di 12 grammi di cocaina. Perquisito, il 38enne è stato trovato con 500 euro in contanti. Altri 1.450 euro insieme a 31,7 grammi di cocaina sono stati sequestrati nella successiva perquisizione dell'abitazione. Sono stati invece gli agenti del commissariato Appio Nuovo, diretto da Pamela De Giorgi, a intercettare lo scambio di una dose dietro il corrispettivo di denaro in via Lina Cavalieri a ridosso di un giardino pubblico. Altre 12 dosi di cocaina e 390 euro sono poi stati trovati indosso a S.A., 57enne romano. L'acquirente al termine degli accertamenti è stato sanzionato amministrativamente mentre per il 57enne è scattato l'arresto. (segue) (Rer)