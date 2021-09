Roma: maxi blitz antidroga, sequestrati 30 kg hashish per 350 mila euro, arrestato 27enne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati ancora gli agenti del commissariato Appio ad intercettare lo scambio di una busta tra B.R., 62enne romano e un uomo a bordo di un'autovettura in via Enna. Nel portaoggetti dello sportello anteriore sinistro della vettura sopposta a controllo dai poliziotti sono stati trovati 50 grammi di hashish. Pedinato dagli agenti B.R. è stato fermato successivamente. Nelle tasche dei suoi pantaloni gli investigatori hanno trovato 160 euro in contanti mentre nella successiva perquisizione dell'abitazione, fatta con un cane della Unità cinofila dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, gli agenti hanno sequestrato due coltelli intrisi di hashish. Al termine dell'operazione di polizia giudiziaria B.R. è stato arrestato ed il conducente dell'auto, al quale era stata consegnata la busta, denunciato. (segue) (Rer)