Roma: maxi blitz antidroga, sequestrati 30 kg hashish per 350 mila euro, arrestato 27enne (4)

- È stato invece fermato per un controllo in strada in via Daniele Manin dagli agenti del commissariato Viminale diretto da Mauro Baroni, A.K. 36enne algerino. Trovato in possesso di 28 grammi di hashish, l'uomo è stato arrestato. Capillari e costanti i servizi antidroga anche nel quartiere San Basilio dove gli agenti del IV Distretto diretto da Eugenio Ferraro in via Luigi Gigliotti hanno arrestato L.M.B. 31enne romeno dopo che lo stesso era stato visto dagli agenti cedere un involucro ad una persona prelevato da un condotto dell'acqua. All'interno della canalina i poliziotti hanno scoperto 250 euro in contanti e 11,9 grammi di marijuana. Il 31enne, in attesa della del rito direttissimo è stato posto agli arresti domiciliari.Nel corso dell'ordinario pattugliamento del territorio gli agenti del commissariato Porta Maggiore diretto da Irene Di Emidio hanno proceduto ad un controllo in strada di T.I., cittadino del Mali 31enne. Hanno così scoperto che a suo carico c'era un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, per il reato di spaccio. T.I., messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovrà scontare la pena di 1 anni 10 mesi e 24 giorni. (Rer)