Covid: Tajani (Fi), favorevoli a estensione green pass e a isolare i no vax

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani si è detto "assolutamente d’accordo con quello che ha detto Draghi per quanto riguarda la campagna vaccinale e la vaccinazione obbligatoria per tutti gli immigrati, i clandestini o meno, che arrivano nel nostro Paese: questo per tutelare la loro salute e quella delle altre persone che stanno magari nei centri di accoglienza". "Siamo assolutamente favorevoli - ha aggiunto su Sky TG24 - ad un utilizzo più largo del green pass, e ad isolare i no-vax. Questi ultimi però non devono strumentalizzare le paure che possono avere alcuni italiani nei confronti di un vaccino, paure provocate dalla cattiva informazione e dai bisticci tra virologi che ci sono stati in passato. A questi italiani, attraverso la medicina di prossimità, i medici del lavoro, i medici di famiglia, i farmacisti, gli infermieri, bisogna spiegare che il vaccino non è pericoloso, e che possono fidarsi di coloro che inoculano il vaccino: serve un’operazione di moral suasion, di convincimento delle persone più preoccupate". (Rin)