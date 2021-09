© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per la prossima settimana la Regione Lombardia sarà bianca. Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana durante il suo intervento a una conferenza sulla Pedemontana che è in corso a Palazzo Lombardia. Questo è stato possibile perché "i numeri sono positivi" sia per quanto riguarda i contagi che i posti occupati in ospedale. (Rem)