Vaccino: Fontana, meglio convincere che obbligare, poi deciderà il Governo

- "Non è che mi sia espresso contro: meglio che la gente si convinca". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di una conferenza sulla Pedemontana che si è tenuta questa mattina a Palazzo Lombardia, in merito alla possibilità dell'obbligo vaccinale. "È chiaro che il convincimento comporta una maggiore predisposizione, una maggiore serenità nell'affrontare la vaccinazione. Bisogna guardare la storia e i numeri. La storia ci dice che le grandi malattie sociali sono state abbattute grazie alle vaccinazioni, i numeri oggi ci dicono che da quando abbiamo vaccinato, sono crollati i numeri più gravi, che sono quelli dei decessi e dei ricoveri nelle terapie intensive e negli ospedali". "Quindi – ha aggiunto Fontana - faccio fatica a capire la logica di chi si oppone. Il vaccino sta dimostrando che anche se è stato fatto in poco tempo, funziona, quindi non ci sono motivazioni per sostenere il contrario". Nel caso in cui molti cittadini continuassero a opporsi, "Lo deciderà il Governo" ha detto Fontana. "Noi non possiamo decidere, quindi il presidente Draghi saprà cosa fare". (Rem)