Recovery: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), priorità è mantenere ritmi di crescita

- Il Pnrr rappresenta un cambiamento "genetico" degli accordi europei e della struttura comunitaria: "non era scontato che il piano ci riservasse una quota così ampia e non tutti all’estero pensavano che saremmo riusciti a rispettare i tempi, cosa che invece è successa". Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Non dobbiamo dimenticare che stiamo combattendo una crisi anomala che ha portato ad un’interruzione forzata della produzione: a questa è seguito un rimbalzo che ha dato alla nostra crescita un ritmo mai visto negli ultimi 20 anni, e il nostro obiettivo deve essere mantenere questo andamento", ha aggiunto. (Rin)