India-Russia: Modi, soddisfazione per progressi Corridoio marittimo Chennai-Vladivostok

- Il primo ministro dell’India, nel suo intervento di oggi, in videoconferenza, al Forum economico orientale di Vladivostok, Russia, ha ribadito l’importanza della regione dell’Estremo Oriente russo nella cooperazione bilaterale, ricordando tra gli sviluppi recenti i progetti nella cantieristica navale, nell’esplorazione dello spazio e nell’apertura della rotta del Mare del Nord per il commercio internazionale. Per Modi l’amicizia tra i due Paesi ha resistito alla prova del tempo e dell’emergenza Covid-19. “La pandemia ha evidenziato l’importanza dei settori sanitario e farmaceutico nella nostra cooperazione bilaterale. L’energia è un altro importante pilastro della nostra partnership strategica”, ha detto, aggiungendo che la partnership energetica “può contribuire a portare stabilità al mercato globale”. (segue) (Inn)