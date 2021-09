India-Russia: Modi, soddisfazione per progressi Corridoio marittimo Chennai-Vladivostok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono felice che il Corridoio marittimo Chennai-Vladivostok stia facendo progressi. Questo progetto di connettività, insieme al Corridoio internazionale Nord-Sud, avvicinerà fisicamente l’India e la Russia”, ha proseguito Modi. Il leader di Nuova Delhi ha poi citato la fornitura a lungo termine di carbone da coke russo all’industria siderurgica indiana. “Stiamo anche esplorando nuove opportunità nell’industria agroalimentare, della ceramica, dei minerali strategici e delle terre rare e dei diamanti”, ha continuato Modi, ricordando anche la linea di credito per lo sviluppo dell’Estremo Oriente russo annunciata nel 2019 in occasione della sua visita a Vladivostok. Per il primo ministro indiano è “utile riunire sulla stessa piattaforma le regioni dell’Estremo Oriente russo e gli Stati dell’India interessati”; per questo ha invitato i governatori delle undici amministrazioni dell’Estremo Oriente russo a visitare l’India al più presto. (Inn)