© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo continuare in questa direzione senza passi indietro". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, in occasione dell'apertura della sua campagna elettorale al parco delle Balene a San Basilio di Roma. "Non possiamo lasciare la tavola apparecchiata per quelli che c'erano prima e in pochissimi anni farebbero precipitare Roma all'indietro". (Rer)