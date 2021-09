Terrorismo: Viminale, espulso cittadino macedone, esaltava jihad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino 34enne macedone U.I. è stato rimpatriato ieri per via aerea dopo il provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato. L'uomo - si legge sul sito web del Viminale - si era infatti segnalato per la sua vicinanza all'ideologia jihadista, con l'esaltazione dell'azione dei mujaheddin, e per l'intensa attività di propaganda radicale attraverso i suoi profili social. Dalle indagini condotte dal Reparto operativo speciale (Ros) dei Carabinieri è, inoltre, risultato in contatto con soggetti noti per essere attestati su posizioni estremiste, tra cui un albanese espulso dall'Italia nel 2018. In più occasioni il macedone espulso ha manifestato odio verso l’Occidente e Israele, ritenendoli responsabili delle sofferenze dei musulmani, arrivando a definire l’uccisione dell’insegnante parigino Samuel Paty "un gesto d’amore nei confronti del Profeta". Con il suo rimpatrio salgono a 560 le espulsioni per motivi di sicurezza nazionale eseguite dal 2015 a oggi, 40 delle quali nel 2021. (Rin)