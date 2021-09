Cina-Usa: Pechino invita Washington a regolamentare il commercio di fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essendo il più grande Paese produttore e utilizzatore di farmaci a base di fentanyl nel mondo, gli Stati Uniti hanno un problema più grande rispetto ad altri, ma ancora non hanno regolato tali sostanze in modo definitivo. Lo ha dichiarato l'ambasciata cinese a Washington in un comunicato pubblicato sul suo sito web in risposta ai resoconti di alcuni media statunitensi sull'ingresso negli Usa di precursori del fentanyl dalla Cina attraverso il Messico. "Tali affermazioni sono altamente irresponsabili e assolutamente false. La Cina non ha ricevuto alcuna notifica da parte messicana sul sequestro di prodotti chimici programmati provenienti dalla Cina", ha replicato la sede diplomatica. "Tali accuse non aiutano a risolvere il problema della tossicodipendenza e dovrebbero essere rettificate il prima possibile nel rispetto delle vittime di abuso di fentanyl", ha chiesto un portavoce dell'ambasciata cinese. (segue) (Cip)