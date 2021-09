Cina-Usa: Pechino invita Washington a regolamentare il commercio di fentanyl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione dell'ambasciata è arrivata dopo Washington ha offerto una ricompensa di cinque milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto o alla condanna di un cittadino cinese sospettato di traffico transnazionale di droga. Anche il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin è intervenuto, sollecitando gli Stati Uniti a revocare la taglia, poiché "tale iniziativa mina le fondamenta della cooperazione bilaterale contro l'illegalità e ostacola le future collaborazioni". Noto come Zhang, il cittadino cinese è sospettato di un ruolo di primo piano in operazioni di narcotraffico tra il 2013 e il 2016 ed ed è stato accusato di traffico di droga e riciclaggio internazionale di denaro dalle autorità Usa nel 2018. La Cina e gli Stati Uniti stanno indagando congiuntamente sul trafficante di fentanyl dal 2016. "La Cina ha svolto molto lavoro sulla base degli indizi limitati forniti dagli Stati Uniti e ha condiviso informazioni", ha detto nei giorni scorsi Wang. Il funzionario ha sollecitato gli Stati Uniti a "rispettare la verità, revocare l'offerta pubblica in denaro per le informazioni sul cittadino cinese e smettere di diffamare e attaccare il Paese". (Cip)