Afghanistan: Borrell, giudicheremo talebani in base a 5 punti di riferimento

- Ci sono cinque standard su cui l'Unione europea giudicherà il comportamento dei talebani al potere in Afghanistan. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il consiglio informale Affari esteri dell'Ue a Kranj, in Slovenia. Borrell ha ricordato che la riunione di oggi è stata informale e non prevedeva conclusioni né decisioni. Il tema "più pressante" tra i ministri è stato quello del come come affrontare la nuova situazione e come rapportarsi al nuovo governo. "Quello che è chiaro è che il futuro dell'Afghanistan resta un tema chiave per noi. Riguarda noi, la regione, la stabilità internazionale e ha un impatto diretto sulla sicurezza europea. Allo stesso tempo, i ministri hanno insistito fortemente sul fatto che dobbiamo restare molto impegnati a sostenere la popolazione afgana", ha spiegato Borrell. Per farlo, "dovremo impegnarci con il nuovo governo in Afghanistan che non significa riconoscimento, è un impegno operazionale che dipende dal comportamento di questo governo". (segue) (Beb)