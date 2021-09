Afghanistan: Borrell, giudicheremo talebani in base a 5 punti di riferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, secondo Borrell, "avremo dei punti di riferimento come base" di valutazione "per l'impegno europeo. In altre parole, "giudicheremo il comportamento" dei Talebani "secondo gli impegni del governo afgano a far sì che il Paese non diventi una base sicura per il terrorismo contro altri Paesi". Questo è il primo punto di riferimento. Il secondo, ha proseguito l'Alto rappresentante Ue, riguarda "il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne, lo stato di diritto e la libertà dei medi". Terzo, "sarà il fatto di stabilire un governo inclusivo e rappresentativo di transizione attraverso negoziati tra le forze politiche in Afghanistan". Il quarto "sarà il libero accesso all'aiuto umanitario", che rispetti "le nostre procedure e le condizioni per la consegna" dell'aiuto. Ultimo punto di riferimento è l'adempimento degli impegni da parte dei Talebani riguardo la partenza di persone afgane e di nazionalità straniere che sono a rischio. In linea con quanto già deciso dalla risoluzione Onu 2593. (Beb)