Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), in Italia spazio per una terza grande banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia ci sono già due grandi banche che sono Intesa Sanpaolo e Unicredit, e "a nostro avviso c’è spazio per un terzo grande istituto ad azionariato italiano". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, parlando a margine della prima giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "In Italia non ci sono problemi di concorrenza, essendoci attori forti italiani e non: tuttavia, avere tre concorrenti italiani forti sarebbe un vantaggio per i clienti, visto che la concorrenza rende tutti più efficienti; e noi siamo contenti, dal momento che ciò ci consentirebbe di competere in Europa", ha spiegato. (Rin)