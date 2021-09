Roma 2021: Conte, in periferie solo Raggi presente tra sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui" a San Basilio "i sindaci non si sono visti, il lavoro che Raggi sta facendo in questo posto serve a dare la presenza dello Stato. Sicurezza è una parola che deve essere bene di tutti, e non c'è destra e sinistra". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in occasione dell'apertura della campagna elettorale della sindaca uscente Virginia Raggi in piazza San Basilio a Roma. "Sono qui a sostenere il rinnovo del mandato di Raggi", ha concluso. (Rer)