Ue: Tajani (Fi), necessario un esercito europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve assumere un ruolo importante in Europa, che non può essere soltanto a guida franco-tedesca. Lo ha affermato, su Sky TG24, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. "Mi pare che Draghi abbia imboccato la direzione giusta, forte anche della sua credibilità. Ora però serve anche il coraggio di fare un passo in avanti, non è soltanto la politica sull’immigrazione che deve essere unitaria, europea, ma serve una vera e propria politica estera, serve un esercito europeo per fare e rafforzare la politica estera unica dell’Europa", ha aggiunto. "Bisogna anche finirla – ha proseguito - con la stagione dei voti all’unanimità: in Europa bisogna decidere a maggioranza, salvo alcune cose di fondamentale importanza. Bisogna far vincere la democrazia, far muovere l’Europa che non può rimanere sempre al seguito degli Stati Uniti, ma deve anche svolgere un ruolo di pace e stabilizzazione nell’area del Mediterraneo, in Medio Oriente, in Africa: non di nuova colonizzazione ma di protagonista politica per creare anche nuovi rapporti di coalizione e amicizia. Abbiamo il dovere di spingere il resto d’Europa a capire che senza un’azione comune ogni Paese subirà un danno, rischierà di essere sempre più marginale. Per essere protagonisti e tutelare mezzo miliardo di europei serve una unica politica europea". (Rin)